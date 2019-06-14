شكرا لقرائتكم خبر عن «النقل»: إضافة عربات مكيفة على قطاري (الإسكندرية- الفيوم) اعتبارًا من السبت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرّرت هيئة السكة الحديد إضافة عربات مكيفة على قطاري (الإسكندرية- الفيوم) والعكس اعتبارًا من السبت الموافق ١٥ يونيو الجاري، على أن يقوم القطار رقم ١٩٦ سياحى (الإسكندرية- الفيوم)، من محطة الإسكندرية الساعة ١٥.٤٥ ليصل الفيوم الساعة ٢١.٣٠ بذات اليوم بجدوله الحالي.

وأضافت الهيئة أنه «اعتبارا من يوم السبت يقوم القطار رقم ١١٠٩ سياحي (الفيوم- الإسكندرية) من الفيوم الساعة ٥.٥٠ صباحا ليصل الإسكندرية الساعة ١١.٣٥ ذات اليوم بجدوله، على أن يتكون القطار من ١١ عربة تشمل عدد عربة توليد قوي و٢ عربة ثانية مكيفة بالإضافة إلى عدد ٨ عربات مميزة لخدمة أهالي الفيوم).

يأتي هذا في إطار توجيهات وزير النقل، الفريق مهندس كامل الوزير، بتقديم جميع التسهيلات لتنقلات ركاب الفيوم وتحسين الخدمة المقدمة وبناءً على طلب محافظ الفيوم لتلبية رغبة أهالي الفيوم خلال زيارة وزير النقل لمحافظة الفيوم منذ عدة أيام.