شكرا لقرائتكم خبر عن إقبال كثيف على مشاهدة «الممر» في كفر الشيخ.. والمحافظ: أقل هدية للمواطنين (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت دار عرض سينما الجمهورية بمدينة كفرالشيخ إقبالا كثيفا من أبناء محافظة كفر الشيخ على مشاهدة فيلم «الممر»، بعد أن قرر الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، عرض الفيلم بالمجان يومي الخميس والجمعة لمواطني المحافظة للتعرف على بطولات وتضحيات رجال القوات المسلحة.

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وقال محافظ كفرالشيخ إن سينما الجمهورية شهدت إقبالًا كثيفًا على مشاهدة الفيلم وبخاصة من جانب الشباب، موضحاً أن هذا الفيلم وطني يتحدث عن مرحلة الحروب من عام 1956 إلى 1973، ويجسد ملحمة القوات المسلحة في الدفاع عن مقدسات وحماية الوطن، وقدرة الجيش المصري في الدفاع عن الوطن وهي قصة وطنية حقيقية.

وأكد أن هذا أقل هدية نقدمها لآهالي محافظة كفرالشيخ، داعياً أبناء المحافظة لمشاهدة الفيلم للتعرف على تاريخ نضال قواتنا المسلحة الأبطال، متمنياً لهم مشاهدة طيبة، حيث تقام 4 حفلات يومى الخميس والجمعة لعرض الفيلم الحفلة الأولى بدايةً من الساعة 12 ظهراً حتي 2.30 عصراً، والحفلة الثانية من 3 عصراً إلى 5.30 مساءً، والحفلة الثالثة من 6 مساءً إلى 8.30 مساءً، والحفلة الرابعة من الساعة 9 مساءً إلى 11.30 مساءً بالمجان.

فيلم «الممر» بطولة أحمد عز، أحمد رزق، أحمد فلوكس، أحمد صلاح حسني، إياد نصار، محمد الشرنوبي، محمد فراج، هند صبري، أسماء أبواليزيد، محمود حافظ، انتاج هشام عبدالخالق، ومن إخراج شريف عرفة.

فيلم «الممر» يعرض في سينما الجمهورية بكفر الشيخ

فيلم «الممر» يعرض في سينما الجمهورية بكفر الشيخ

فيلم «الممر» يعرض في سينما الجمهورية بكفر الشيخ

فيلم «الممر» يعرض في سينما الجمهورية بكفر الشيخ

فيلم «الممر» يعرض في سينما الجمهورية بكفر الشيخ

فيلم «الممر» يعرض في سينما الجمهورية بكفر الشيخ