شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذ 23 مشروعًا و47 ورشة حرفية في شمال سيناء بـ 207.6 مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية الإسكان والمرافق بشمال سيناء عن تنفيذ والإشراف على 23 مشروعًا جديدًا في عدد من القطاعات بمختلف مراكز ومدن المحافظة بقيمة 207 مليون و631 ألف و212 جنيهًا، ضمن عمليات خطة العام المالي الجاري 2018/2019.

وأكد المهندس محمد رضوان العيادي، مدير عام المديرية، أنه تم تنفيذ 3 عمليات لمديرية التموين والتجارة الداخلية بالعريش بقيمة 3 مليون و511 ألف و13 جنيهًا من بينها عملية إنشاء مبنى إداري لإدارة تموين نخل بقيمة 3 مليون و499 ألف و263 جنيهًا، وعملية تكسير التندة الخارجية لمبنى مديرية التموين بالعريش بقيمة 4 آلاف و750 جنيهًا وترميم وصيانة دورات المياه بمديرية التموين بقيمة 7 آلاف جنيه.

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أضاف «العيادي»، في بيان، أنه تم تنفيذ والإشراف على 8 عمليات بالخطة الاستثمارية للمديرية بقيمة 199 مليون و907 ألف و235 جنيهًا، من بينها إنشاء مبنى ملحق بمجلس مدينة الحسنة بقيمة 7 مليون و156 ألف و654 جنيهًا وإنشاء مبنى إداري بمرور شمال سيناء بقيمة 5 مليون و50 ألف و572 جنيه، وعملية إنشاء منظومة حريق بمديرية الطرق بالعريش بقيمة 937 ألف و777 جنيهًا، وعملية استكمال منظومة الحريق بمديرية الطرق بقيمة 41 ألف و524 جنيهًا، وإنشاء مخازن للحماية المدنية بالعريش بقيمة 634 ألف و965 جنيهًا، وإنشاء 47 ورشة حرفية بالمنطقة الصناعية بالعريش بقيمة 50 مليون جنيه، وعملية إنشاء سوق الجملة بالعريش بقيمة 130 مليون جنيه، وإنشاء مبني إعاشة بمرور شمال سيناء بقيمة 6 مليون و85 ألف و743 جنيهًا.

أشار «العيادي»، إلى تنفيذ عمليتين لمديرية الزراعة بشمال سيناء بقيمة 145 ألف و300 جنيهًا، من بينهما عملية ترميم مبنى تثقيف الأمومة والطفولة بالعريش بقيمة 60 ألف و500 جنيهًا، وعملية إنشاء غرفة للاتصال وخدمة الجماهير بقيمة 84 ألف و800 جنيهًا، وتنفيذ 5 عمليات لمديرية الشباب والرياضة بالعريش بقيمة 3 مليون و571 ألف و832 جنيهًا، من بينها عملية إنشاء مبنى إداري بنادي عاطف السادات بالعريش قيمة مليون 793 ألف 353 جنيهًا، وعملية تطوير سور ملعب البحر بالعريش بقيمة 164 ألف و540 جنيهًا وعملية رفع كفاءة وتطوير مبنى نزل الشباب بقيمة 380 ألف و480 جنيهًا، واستكمال صالة الأنشطة بنادي العريش الرياضي بقيمة 287 ألف و124 جنيهًا، وإنشاء سور وغرفة حراسة بمركز شباب عاطف السادات بقيمة 946 ألف و335 جنيهًا.

وقال «العيادي»، أنه تم تنفيذ 5 عمليات أخرى بقيمة 495 ألف و832 جنيهًا من بينها عملية صيانة مبنى مديرية الإسكان بالعريش بقيمة 88 ألف و644 جنيها، وصيانة شبكة الكهرباء بمأمورية الضرائب العقارية بالعريش بقيمة 35 ألف و644 جنيهًا وتعلية سور بمديرية التنظيم والإدارة بالعريش بقيمة 36 ألف جنيه وترميم وصيانة مبنى جهاز تنمية سيناء بقيمة 183 ألف و804 جنيهًا، ورفع كفاءة مبنى الحضانة القديم بديوان عام المحافظة بقيمة 151 ألف و740 جنيهًا.