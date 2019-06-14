شكرا لقرائتكم خبر عن تحت إشراف قضائي.. بدء الانتخابات على مقعد نقيب المهندسين في الغربية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت نقابة المهندسين الفرعية بالغربية، في استقبال أعضائها الراغبين في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التي تجرى على مقعد النقيب، والتي يتنافس عليه ٧ مرشحين، تحت إشراف قضائي كامل.

وصرح المهندس احمد السيد، أمين الصندوق المساعد لنقابة المهندسين، ورئيس لجنة انتخابات نقابة المهندسين الفرعية بالغربية، بانه تم الانتهاء من تجهيز كافة المقار الانتخابية ومراجعة قاعدة البيانات بعناية لتسهيل العملية الانتخابية مشيرا إلى أن العملية الانتخابية لاختيار رئيس لنقابة المهندسين الفرعية بالغربية تتم تحت اشراف قضائي كامل.

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وأضاف انه تم تقسيم اللجان إلى ستة لجان فرعية منها اربعة لجان في طنطا واثنان بالمحلة الكبري طبقا للشعب الهندسية المختلفة.

ولفت «السيد» إلى أنه مرشح على منصب رئيس النقابة الفرعية بالغربية 7 مرشحين وهم ايناس خاطر، وحسام طلعت، وعادل عطية، وعبده الشناوى، وعلاء فهمي، وعلي بسطاويسي، وفتوح الورداني.

وأكد رئيس لجنة الانتخابات أنه تم نشر قاعدة البيانات واللينك الخاص بالاستعلام للناخبين قبل اسبوع من اجراء الانتخابات على موقع النقابة العامة، والنقابة الفرعية وذلك تسهيلا على السادة المهندسين، لمعرفة لجانهم وارقامهم بالكشوف والمقر الانتخابي مشددا على انه تم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية لدعوة الناخبين.

يذكر أن الصمت الانتخابي بدأ من مساء أول أمس الأربعاء.