شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. فتح باب التصويت بانتخابات رئيس نقابة المهندسين الفرعية بالغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات منصب رئيس نقابة المهندسين الفرعية بالغربية، برئاسة المهندس أحمد السيد أمين الصندوق المساعد بالنقابة العامة للمهندسين، منذ قليل، بدء الانتخابات على منصب رئيس النقابة الفرعية بالغربية.

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ويتنافس فى الانتخابات على مقعد رئيس النقابة الفرعية، كل من: المهندس عادل عطيه، والمهندس عبده الشناوى، والمهندس على بسطويسى، والمهندس فتوح الوردانى، والمهندسة إيناس خاطر، والمهندس حسام طلعت، والمهندس علاء فهمى.

من جانبه، قال المهندس أحمد السيد، إن الانتخابات تتم تحت اشراف قضائى كامل وبحضور مناديب المرشحين داخل اللجان، مشيرا إلى أن الانتخابات تجرى فى مقارين ،الأول بمقر النقابة بطنطا والثانى بنادى المهندسين بالمحلة الكبرى.