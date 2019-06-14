شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس شركة مياه الشرب يستعرض موقف المشروعات لخدمة 12 مليون نسمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المهندس مصطفى الشيمى، رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة، أن الشركة تخدم أكثر من 12 مليون نسمة يومياً بجميع مناطق محافظة القاهرة، بالإضافة إلى خدمة حى غرب، وحى شرق شبرا الخيمة، بمحافظة القليوبية، حيث تنقسم مناطق الخدمة إلى قطاع جنوب وغرب، ويضم مناطق (عين الصيرة – منشأة ناصر – الوايلى – المعادى – زهراء المعادى – المقطم – حلوان – حدائق حلوان – التبين)، وقطاع شمال وشرق، ويضم مناطق (الخلفاوى – الشرابية والزاوية الحمراء – الزيتون – عين شمس – شبرا الخيمة – بهتيم – مدينة نصر – الحى العاشر – مصر الجديدة – السلام – المرج).

وحول منهجية ضبط جودة مياه الشرب بالشركة، أشار رئيس مجلس الإدارة، إلى أنه يتم إنتاج نحو 6 ملايين م3 مياه شرب يومياً طبقاً للمواصفات والمعايير الواردة بقرار وزارة الصحة المصرية رقم 458 لسنة 2007، وذلك من خلال 11 محطة على مستوى محافظة القاهرة، كما أن عملية توزيع المياه فى الشبكة، تتم وفقاً لأسس وقواعد علمية، ويقوم بها قطاع المعامل والبحوث بالشركة، موضحاً أن المعمل المركزى بالشركة بمحطة مياه الفسطاط بدار السلام، حاصل على أعلى شهادة فنية من نوعها فى مجال الجودة ودقة النتائج (17025 ISO)، وجارٍ تأهيل المعمل للحصول على الإصدار الجديد من شهادة الأيزو 17025، كما أن المعمل المركزى مزود بأحدث أجهزة القياس المتطورة، لمراقبة جودة المياه المنتجة من المحطات وشبكات التوزيع، من خلال العمالة المدربة على استخدام التكنولوجيا الحديثة لتحليل المياه، ويقوم المعمل المركزي أيضاً بعمل التحاليل العضوية وغير العضوية وكذلك الميكروبيولوجية للمياه.

وأضاف المهندس مصطفى الشيمى: يوجد بالشركة 11 معملا رئيسياً (معمل بكل محطة)، للقيام بجميع المهام والتحاليل المطلوبة (الكيميائية والميكروبيولوجية) بصفة يومية للمياه على مدار الـ24 ساعة، وجميع المعامل تم تطويرها وتزويدها بأحدث الأجهزة العلمية العالمية والكيماويات والأدوات المختلفة التى تضمن إجراء تحاليل غاية في الدقة والمصداقية، كما أن الشركة لديها 15 سيارة مجهزة تعمل كمعامل متنقلة ومزوة بأحدث أجهزة القياس الأساسية (المحمولة) لسرعة قياس العينة بالموقع والتأكد من صلاحيتها، واتخاذ جميع الإجراءات التصحيحية فى حالة عدم المطابقة على وجه السرعة، وتقوم المعامل المتنقلة بعمل مسح شامل لجميع مناطق وأحياء القاهرة بالكامل مرة واحدة على الأقل أسبوعيا، وتبلغ عدد عينات الشبكة الثابتة شهريا 14250 عينة، مع العلم أن الحد الأدنى المطلوب هو 1112 عينة وفقا لمنظمة الصحة العالمية، بجانب 9750 عينة عشوائية، كما تقوم المعامل المتنقلة بتلبية شكاوى العملاء التى ترد للشركة عن طريق الخط الساخن (125) فى زمن قياسى لا يتعدى ساعتين.

وأكد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالقاهرة أن الشركة توفر الاستعدادات اللازمة لمواجهة الأزمات بشكل عاجل وفورى، وذلك باستخدام أحدث التقنيات من المعدات الثقيلة، وأحدث الأجهزة للكشف عن التسرب، موضحاً أنه بدأ منذ عام 2007 تنفيذ مشروع إحلال وتجديد نظام التحكم والمراقبة، لمتابعة تشغيل 11 محطة لإنتاج المياه، و29 رافعاً وخزاناً، كما تقوم الشركة بتوفير خدمة تطهير الخزانات المنزلية والحكومية بأجر رمزى، حيث لاقت الخدمة نجاحاً وإقبالاً كبيراً من العملاء، ما أدى إلى المحافظة على نوعية وجودة مياه الشرب، ووصولها إلى المستهلك بنفس الجودة المنتجة من المحطات.