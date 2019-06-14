شكرا لقرائتكم خبر عن التموين: لاصحة لقطع خدمة الإنترنت عن مكاتب التموين بعدد من المحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء حول قطع خدمة الإنترنت عن المكاتب التموينية، بعدد من محافظات الجمهورية مما أدى إلى تعطل خدمات المواطنين، مثل تفعيل أو استخراج بطاقات تموينية جديدة أو استخراج بدل تالف، أو تصحيح أخطاء البطاقات التي قد تحدث عقب تحديث البيانات، تواصل المركز مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء تماماً.

وأكدت الوزارة، أنه لا صحة على الإطلاق لقطع خدمة الإنترنت عن المكاتب التموينية بأي محافظة من محافظات الجمهورية، وأن جميع مكاتب التموين تعمل بصورة طبيعية، ويتوافر بها الإنترنت لإنهاء كافة خدمات المواطنين المترددين عليها بكل سهولة ويسر.

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وشددت وزارة التموين، على أن كل ما يُثار في هذا الشأن مجرد شائعات تهدف لإثارة البلبلة وغضب المواطنين المقيدين بالمنظومة التموينية.