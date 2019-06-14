شكرا لقرائتكم خبر عن ما حكم المصافحة بين المأمومين بعد انتهاء الصلاة؟ .. الإفتاء تجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ردت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، على سؤال :" ما حكم المصافحة بعد السلام من الصلاة بين المأمومين؟

وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن المصافحة مشروعة بأصلها فى الشرع الشريف، وإيقاعُها عقب الصلاة لا يُخرِجُها مِن هذه المشروعية؛ فهى مندوب إليها؛ لأنها داخلة فى عموم استحباب التصافح بين المسلمين، وهو يكون سببًا لرضا الله تعالى عنهم، وزوال ما فى صدورهم مِن ضيقٍ وغِلٍّ، وتساقط ذنوبهم مِن بين أَكُفِّهِم مع التصافح.

وتابعت دار الإفتاء المصرية، ففى الحديث: «إذا التقَى المُسْلِمان، فتصافحا، وحَمِدا الله عزَّ وجلَّ واستَغْفَرَاه، غُفر لهما» رواه أبو داود.