شكرا لقرائتكم خبر عن المترو: 50 جنيه غرامة مخالفة التسعيرة الجديدة فى الخط الثالث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حددت شركة المترو ألوان مختلفة لتذاكر الخط الثالث للمترو مع بدء تطبيق الزيادات الجديدة فى أسعار تذاكره غدا السبت، حيث حددت اللون الأخضر لتذكرة المنطقة الأولى التى تسمح باستقلال حتى 9 محطات واللون الوردى لتذكرة المنطقة الثانية التى تسمح باستقلال حتى 16 محطة واللواء الأزرق لتذكرة المنطقة الثالثة التى تسمح باستقلال أكثر من 16 محطة.

كما حددت غرامة قدرها 50 جنيه على المخالفين والمتجاوزين لعدد المحطات المحددة لكل تذكرة، داعية إلى الاحتفاظ بالتذكرة حتى نهاية الرحلة حتى لا يتعرض الراكب للغرامة.

يذكر أن وزارة النقل قررت تحريك سعر التذكرة بالخط الثالث فقط تزامنا مع افتتاح المحطات الجديدة لتصبح مقسمة إلى ثلاثة مناطق وتبلغ سعر التذكرة داخل الخط الثالث لعدد 9 محطات قيمة 5 جنيهات منطقه أولى، و16 محطة تبلغ 7 جنيهات منطقه ثانية وعدد أكثر من 16 محطه تبلغ 10 جنيهات منطقة ثالثة وذلك اعتبارا من الغد.

ويعامل ركاب الخطين الأول والثانى للمترو معاملة الخط الثالث فى التسعيرة فى حالة استخدامهم للخط الثالث خلال رحلتهم.



