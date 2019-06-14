شكرا لقرائتكم خبر عن مباشر قطر يكشف حجم الخسائر الكبرى لتنظيم الحمدين بعد عامين من المقاطعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر موقع "مباشر قطر" فيديو جديد ، يكشف فيه حجم الخسائر الكبرى التى شهدها تنظيم الحمدين فى قطر ،بعد عامين من المقاطعة العربية ، والهزائم التى تلتقها داعش فى سوريا والعراق.

وأضاف الموقع، أن تلك الخسائر تعود إلى المقاطعة العربية، والتى أوقفت ذلك من خلال مواجهة قطر الداعم الرئيسى للإرهاب فى المنطقة العربية، بالإضافة إلى كشف هذه المخططات التى تسهل العمليات الإرهابية من خلال الجماعات والتنظيمات المدعومة من تنظيم الحمدين .

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