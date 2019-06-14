شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد فى دقيقة.. 5 محطات فى قضية الطفل يوسف من البداية للنهاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت قوات الأمن تسليم المتهمين الهاربين بقضية مقتل الطفل يوسف نفسيهما، بعد تأييد حكم السجن 7 سنوات لكل منهما. "الخليج 365" يوضح محطات القضية التى أثارت الرأى العام فى 5 خطوات. -17 مايو 2017 أصيب الطفل يوسف العربى بطلقة نارية من مصدر مجهول استقرت فى رأسه . Advertisements -9 مايو2017 أعلن الأطباء وفاة الطفل يوسف العربى وأمرت النيابة بدفنه بعد تشريح جثته. -6 نوفمبر2017 أحالت النيابة العامة المتهمين إلى محكمة الجنايات. -13 مايو 2018 عاقبت محكمة جنايات القاهرة 3 متهمين فى قضية قتل الطفل يوسف بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات ومتهم رابع بالسجن 5 سنوات. -13 مايو 2019: تغيب المتهمان عن الحضور، فأصدرت المحكمة قرارها باعتبار الأحكام الغيابية الصادرة بسجنهما 7 سنوات قائمة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد فى دقيقة.. 5 محطات فى قضية الطفل يوسف من البداية للنهاية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.