شكرا لقرائتكم خبر عن المترو يضع خرائط ولافتات إرشادية بمحطات الخط الثالث للتعريف بالأسعار الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة مترو الأنفاق، عن تجهيز جميع اللافتات والخرائط التى توضح المناطق المختلفة لاستخدام الخط الثالث بعد تحريك سعر التذكره تزامنًا مع افتتاح المحطات الجديدة من المرحلة الرابعة للخط الثالث "هارون - ألف مسكن - نادى الشمس".

وأكدت الشركة، فى بيان اليوم، أن اللافتات والخرائط متواجدة بجميع محطات الخط الثالث موضحا بها المناطق المختلفة للمحطات وذلك تيسيرا وتسهيلا على جميع ركاب الخط الثالث لمعرفة سعر التذكرة بفئاتها المختلفة وأيضاً أسعار الإشتراكات بفئاتها المختلفة مع ثبات سعر تذكرة ذوى الاحتياجات الخاصه بـ 50 قرش مع عدم المساس بأسعار إشتراكات الطلبه وذوى الاحتياجات الخاصه وكبار السن .

وقال أحمد عبدالهادى، المتحدث الرسمى لشركة مترو الأنفاق، إن وزارة النقل ممثله فى شركة مترو الأنفاق قررت تحريك سعر التذكرة بالخط الثالث فقط تزامنا مع افتتاح المحطات الجديدة لتصبح مقسمه إلى ثلاثة مناطق سعر التذكرة داخل الخط الثالث لعدد 9 محطات بقيمة 5 جنيهات منطقه أولى، وعدد 16 محطة بقيمة 7 جنيهات منطقه ثانية، وعدد أكثر من 16 محطه بقيمة 10 جنيهات منطقه ثالثة وذلك اعتبارا من الغد.

وأشار بكير، إلى أن الخدمة المقدمة داخل الخط الثالث هى خدمه لا تقل أبداً عن الخدمة المقدمة بأوربا نظرا لما يتميز به من مميزات وأنه مصمم على الطراز الأوروبى وأن جميع القطارات والمحطات مكيفة الهواء وخالية من التلوث وجميعها متوافر بها سلالم متحركة ومصاعد كهربائية لخدمة كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة ومميزة أيضاً بشاشات عرض إلكترونية توضح الوقت المستغرق لقدوم القطارات أيضاً ماكينات TVM لصرف التذاكر أليا دون التعامل مع العنصر البشرى واحدة بكل محطة تعمل على استخراج التذكرة بفئاتها المختلفة وإخراج باقى المبلغ وذلك لتخفيف الضغط على منافذ صرف التذاكر.

ولفت المتحدث الرسمى لشركة مترو الأنفاق، إلى أن مستخدمى الخط الثالث سيشعرون بالخدمة المميزة أثناء استقلالهم قطارات الخط الثالث التى تتميز بالسرعة حيث أن زمن الرحلة من محطة العتبة حتى محطة الأهرام تستغرق 17 دقيقة فقط ومن محطة العتبة حتى محطة نادى الشمس 25 دقيقة فقط وهو زمن إذا تم مقارنته بأى وسيلة مواصلات أخرى قليل جدا بالإضافة إلى أن مترو الأنفاق هو الأسرع و والأكثر أمن والأنظف والأرخص والأسهل مناشدا جميع المصريين بالحفاظ عليه.

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