شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد: إضافة عربات مكيفة على قطارى الإسكندرية / الفيوم والعكس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت هيئة السكة الحديد إضافة عربات مكيفة على قطارى الاسكندرية ـ الفيوم والعكس ابتداء من غد السبت على أن يقوم القطار رقم 196 سياحى الاسكندرية ـ الفيوم من محطة الاسكندرية الساعة 15:45 ليصل الفيوم الساعة 21:30 بذات اليوم بجدوله الحالى .
كما يقوم القطار رقم 1109 سياحى الفيوم ـ الإسكندرية من محطة الفيوم الساعة 5:50 صباحا ليصل الإسكندرية الساعة 11:35 نفس اليوم بجدوله الحالى، على أن يتكون القطار من 11 عربة تشمل عدد عربة توليد قوى و2 عربة ثانية مكيفة بالإضافة إلى 8 عربات مميزة لخدمة أهالى الفيوم.
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