سر شكوى كشفت ضابط مرور "مزيف" في الجيزة: "المرض والجنون السبب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

بينما يتابع المصريون منتخبهم القومي في لقائه الودي امام نظيره التنزاني على استاد الجيش ببرج العرب مساء أمس الخميس، تعددت شكاوى سائقي السرفيس بمنطقة المطبعة في الجيزة من سلوكيات ضابط برتبة نقيب يتولى تنظيم حركة المرور.

فور تلقيه الشكوى، وجه المقدم هشام عبد الفتاح الضابط بالإدارة العامة لمرور الجيزة والمسؤول عن المرور بشارع الهرم بانتقال دورية للوقوف على ملابسات الأمر دون أن يدري بما ستكشف عنه الدقائق القادمة.

وكشف رجال المرور عن مفاجأة، وتبين أن الضابط مزيف، يرتدي زي رجال المرور وبحوزته طبنجة صوت، انتحل صفة ضابط بالمرور، فتم اقتياده إلى أقرب نقطة للتحقيق.

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وفي مقطع فيديو تجاوز الأربع دقائق، استمع رجال الأمن لأقوال "الضابط المزيف" الذي كشف عن هويته الحقيقية وأنه يدعى "أحمد محمد قصاص"، حاصل على بكالوريوس نظم ومعلومات، يعمل كمسؤول مبيعات في شركة شهيرة، وأنه اشترى الطبنجة من أحد المحلات.

وعن سبب ارتكابه الواقعة علل الشاب "كنت بمشي الطريق، عارف إنه غلط بس هما ما بيخافوش إلا كده" مشددا على أنه لم يلحق أي ضرر بأحد قائلا "أنا متطوع ومش في نيتي حاجة.. كان نفسي أبقى ضابط، وخدني الجنون والمرض إن ممكن أبقى ضابط".

تحفظ رجال الشرطة على المتهم، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتحريز الملابس والطبنجة تمهيدا لعرضه على النيابة العامة للتحقيق.