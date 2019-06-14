أمن الجيزة يضبط 32 تاجر مخدرات و12 قطعة سلاح و393 طلقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

واصلت أجهزة الأمن بالجيزة جهودها برئاسة اللواء دكتور مصطفى شحاتة؛ لإنفاذ القانون وتحقيق مبدأ الردع العام، وذلك بشن حملات مكبرة بمختلف المناطق.

وتستهدف الحملات تعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية، وخاصة محرزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص لما لها من خطورة بالغة على المجتمع.

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أسفرت الحملات بقيادة اللواء رضا العمدة، مدير مباحث الجيزة، ونائبيه اللواءين محمد عبد التواب ومحمد الألفي عن ضبط 33 متهمًا بينهم 32 بالاتجار في المواد المخدرة بمضبوطات بلغت 1505 جرامات حشيش، 890 قرصا مخدرا، 265 جرام هيروين و110 جرامات من مخدر الإستروكس.

في مجال قضايا الأسلحة النارية، تم ضبط 10 متهمين، عُثر بحوزتهم على 7 فرد خرطوش محلي الصنع، 4 بنادق آلية وطبنجة عيار 9م و393 طلقة.

تحررت المحاضر اللازمة حيال المتهمين، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.