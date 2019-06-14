ضبط 100 كيلو فسيخ متعفنة في الوراق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

داهم ضباط مباحث التموين محل "فسخاني" بمنطقة الوراق؛ ثبت أن مالكه يطرح كميات من الأسماك المملحة منتهية الصلاحية للبيع.

وردت معلومات للعميد مصطفى البكري مدير إدارة مباحث التموين بالجيزة، أكدتها التحريات مفادها قيام "محمود. م" 25 سنة، صاحب محل "فسخاني" بدون ترخيص بشارع الوحدة الصحية دائرة قسم الوراق، بتجميع كميات كبيرة من الأسماك المملحة منتهية الصلاحية وإعادة طرحها بالأسواق.

تم القيام بحملة من ضباط الإدارة بالاشتراك مع مفتشي التموين استهدفت المحل وأمكن ضبط المتحر عنه، وعُثر على 2 جركن بلاستك معبأين فسيخ زنة 50 كجم مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الأدمي؛ لوجود تغير في الخواص الطبيعية وتهتك بالأنسجة، وذلك وفق تقرير لجنة الطب البيطري ومفتش الأغذية.

بمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، وباشرت النيابة التحقيقات.