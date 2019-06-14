"كمين إمبابة" يحبط مخطط تاجر لبيع زيت طعام فاسد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:
تمكن ضباط مباحث التموين بالجيزة من ضبط تاجر قبل طرحه كميات من زيت الطعام الفاسدة بمنطقة إمبابة.
وردت معلومات للعميد مصطفى البكري مدير مباحث التموين بالجيزة أكدتها التحريات بأن "حسن. ا" 29 سنة تاجر مواد غذائية، يقوم بتجميع كميات من زيت الطعام السابق استخدامه في مصانع البيبسي وغير صالح للاستهلاك الأدمي، وتنقيته من الشوائب بإضافة مذيبات كيميائية ضارة بالصحة وتعبئته داخل جراكن بلاستيكية، وتوزيعها على أصحاب المطاعم والمحلات.
أعد رجال المباحث كمينا بدائرة قسم إمبابة بالاشتراك مع مفتشي التموين والأغذية وأمكن ضبط المتحر عنه في أثناء سيره بالسيارة قيادته بشارع الوحدة، وبلغ إجمالي المضبوطات 926 كجم زيت طعام مجهولة المصدر وغير صالح للاستخدام الأدمي، كما جاء بتقرير مفتش الأغذية المرافق للحملة.
تم التحفظ على المضبوطات، وتحرير محضر أحاله اللواء دكتور مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة إلى النيابة العامة للتحقيق.
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