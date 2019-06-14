مصر | مصدر أمني يكشف لـ"الخليج 365" التفاصيل الكاملة لحريق الموسكي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصدر أمني يكشف لـ"الخليج 365" التفاصيل الكاملة لحريق الموسكي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مصدر أمني بالحماية المدنية بالقاهرة، إنه تم إخماد حريق محدود اندلع بمخزن بأحد محلات منطقة الموسكي، وأنه لا توجد إصابات، موضحا أنه تم الدفع بسيارتين فور تلقي بلاغ بوجود أدخنه كثيفة حول المكان.

وأوضح المصدر، أن طبيعة حي الموسكي معرضه لحدوث حرائق نظرا لتزاحم العديد من محلات التجارية والورش، مما يؤدي إلى التعرض لمثل تلك الحرائق المحدودة، موضحا أن الحماية تتواجد بالمكان فور تلقي البلاغ مباشرة.