أخبار مصر | عاجل.. تأخر إقلاع 6 رحلات دولية بمطار القاهرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. تأخر إقلاع 6 رحلات دولية بمطار القاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تأخرت 6 رحلات جوية، عن الإقلاع بمطار القاهرة الدولي، صباح اليوم الجمعة، وذلك عن المواعيد المقررة بجدول التشغيل، بسبب أعمال الصيانة وظروف التشغيل.

مصادر في المطار، قالت إن رحلات الخطوط السعودية 318 المتجهة إلى المدينة 382 المتجهة إلى جدة، و321 المتجهة إلى الرياض، ورحلة الخطوط التركية 693 المتجهة إلى إسطنبول، ورحلة الخطوط التونسية 814 المتجهة إلى تونس، ورحلة خطوط طيران الاتحاد 658 المتجهة إلى ابو ظبي، ورحلة الخطوط نسما 170 المتجهة إلى جدة، تأخروا عن المواعيد المقررة لهم بجدول التشغيل وذلك بسبب أعمال الصيانة وظروف التشغيل.