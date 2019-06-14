شكرا لقرائتكم خبر عن «القابضة للمياه»: رفع درجة التأهب والدفع بأكثر من 100 معدة استعدادًا لـ«الأمم الإفريقية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، استعدادات الشركات التابعة بمحافظات القاهرة، الإسكندرية، الإسماعيلية، السويس، وبورسعيد، في إطار تنظيم مصر لبطولة كأس الأمم الإفريقية واهتمام وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وكافة الوزارات وأجهزة الدولة للوصول إلى أفضل المستويات التنظيمية لهذا الحدث الرياضي المهم.

وأعلن، رسلان، انتهاء أعمال الإحلال والتجديد لبعض الشبكات القريبة من نطاق أماكن إقامة البطولة، وتطهير شبكات الصرف الصحي ومتابعة جاهزية شركات المياه والصرف الصحي ومراجعة خطط الانتشار والطوارئ وأماكن تواجد المعدات بأعداد كافية طوال فترة البطولة.

جاء ذلك أثناء زيارته، أمس، لاستاد القاهرة الدولي، يرافقه المهندس إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، واللواء على درويش مدير استاد القاهرة، والمهندس مصطفى الشيمي، رئيس شركة مياه القاهرة، والمهندس عادل حسن، رئيس شركة الصرف الصحي بالقاهرة.

ووجه «رسلان» رؤساء شركات المياه والصرف الصحي بالقاهرة والإسكندرية ومحافظات القناة، بالتنسيق مع كافة الجهات التنفيذية وغرف عمليات المحافظات، وعمليات الشركة القابضة، لسرعة حل أي مشكلات في حينه.

وحول استعداد المحافظات، ففى القاهرة، أوضح أنه تم تأهيل وتجهيز فرق إصلاح التدخل السريع، والمتابعة الميدانية والشبكات، والأمن الصناعي والطوارئ طوال أيام البطولة، والاستعداد بسيارات شفط مياه عددها 10 شفاطات، و15 سيارة مياه متنقلة، وسيارة مياه محملة سعة 30 مترا مكعبا، ومعدة سيول.

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وأعلن أنه تم تنفيذ عملية تطهير مركزي للمناطق الرئيسية بصلاح سالم، الاتوستراد، وإسماعيل الفنجرى، وبالوعات الأمطار بشارع صلاح سالم بالإضافة إلى تواجد سيارة طوارئ ونافورى للتدخل السريع بمنطقة مصر الجديدة وغرب مدينة نصر.

وأشار إلى أنه تم تطهير شبكات الصرف الصحي القريبة من إستاد القاهرة والسلام، وتجهيز 4 فرق طوارئ متمركزة في مناطق شرق القاهرة والزمالك والسلام، وبدالة محمولة و11 سيارة شفط مياه بالإضافة لسيارة الورشة أيام المباريات، مع المراجعة اليومية لجميع الأغطية وتغيير التالف منها في جميع مداخل المدينة، وتسخير إمكانات الإدارة من أفراد ومعدات للقضاء الفوري على أي مشكلة وكذلك مراجعة المحطات الفرعية القريبة.

وفى الإسكندرية، تم الانتهاء من رفع كفاءة البنية التحتية لشبكات تغذية إستاد الإسكندرية بالمياه، وتنفيذ خطة غسيل الشبكات وصيانة جميع أجزاء منظومة الإنتاج والتوزيع، ومد خط قطر 6 بوصات وتنفيذ (2) مدخل لخطين قطر 4 بوصات، علاوة على تنفيذ توصيلة قطر 4 بوصات لتغذية خزان مياه الشرب وعدد (2) خزان للحريق بالإضافة إلى تغطية المطابق والشنايش بالإستاد والمناطق المحيطة ووجود سيارة شفط وسيارة مدمجة مجهزة بفرق مدربة للتدخل السريع وإنشاء عدد (9) فرعات وعدد (8) مطابق.

وتسهم شركة مياه الإسكندرية خلال فترة البطولة في تأمين الخطوط الرئيسية الناقلة للمياه والتنسيق مع قطاع المعامل للتأكد من سلامة وجودة المياه وتوجيه الخط الساخن وجميع الفروع الهندسية للإبلاغ عن الأعطال وإصلاحها فورا.

وأضاف بأنه تم التأكد من تطهير الخزانات بالإستاد وتجهيز سيارات لنقل المياه والدفع بها وقت الطوارئ، علاوة على تخصيص سيارات الطوارئ بمحطتي السيوف والكيلو ٤٠ والتي تشمل جميع معدات التدخل السريع من مولد ديزل وأسطوانات أكسجين وطلمبات نزح وأطقم الأدوات اللازمة للصيانة، ومتابعة الضغوط بصفة دورية والتأكيد على تواجد فرق الطوارئ وورش متنقلة لمجابهة أي مستجدات تخص قطاع مياه الشرب.

وفى الإسماعيلية، تم رفع درجة الاستعداد القصوى للقضاء على أي طفوحات في شبكات الصرف الصحي بالمدينة، وإعداد خطة عاجلة لتنفيذ أعمال التطهير المستمرة للشبكات بنطاق قسم ثان ومحيط استاد النادي الإسماعيلي.