شكرا لقرائتكم خبر عن العصار ومحافظ أسوان يناقشان المشروعات الجارى تنفيذها لتطوير المحافظة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربى، اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان ، لمناقشة آخر مستجدات موضوعات التعاون المشتركة بين الوزارة والمحافظة ، وذلك بديوان عام وزارة الإنتاج الحربى.



جانب من اللقاء خلال اللقاء تم مناقشة الموقف التنفيذى للمشروعات التى تقوم الشركات التابعة لوزارة الإنتاج الحربى بتنفيذها لصالح محافظة أسوان فى مجالات الإنشاءات الهندسية وأعمال الصيانة والخدمات والتوريدات العامة ومنها رصف الطرق ، وتطوير مكاتب البريد، وتطوير مراكز الشباب، وكذا إنشاء حمامات السباحة وتجهيز الملاعب القانونية والخماسية بالنجيل الصناعى بالأندية وتطوير الميادين بالمحافظة ، بالإضافة إلى إنارة الطرق بإستخدام أعمدة إنارة تعمل بالطاقة الشمسية، كما تم عرض مقترحات جديدة للتعاون المشترك تتمثل فى توريد خلايا الطاقة الشمسية للإنارة المنزلية وتوريد موفرات المياة الذكية وإنشاء محطات الطاقة الشمسية.

خلال اللقاء تم التأكيد على أن وزارة الإنتاج الحربي تحرص على سرعة إتخاذ الإجراءات اللازمة للانتهاء من تنفيذ جميع المشروعات التي يتم تنفيذها بالمحافظة فى التوقيتات المحددة ، وتم الاتفاق على التغلب على المعوقات والمشكلات التى تواجه تنفيذ المشروعات السابق ذكرها وسبل الدعم الممكن تقديمها لحل هذه المشكلات، حرصاً على النهوض بالمحافظة وتحقيق حياة كريمة للمواطنين بها .

Advertisements

من جانبه، أعرب اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان عن ثقته فى إمكانيات الشركات والوحدات التابعة لوزارة الإنتاج الحربى لتنفيذ المشروعات المتعاقد عليها بين المحافظة والوزارة وما تتميز به من دقة وسرعة فى التنفيذ على أعلى مستوى ، مضيفاً أن هذا اللقاء يأتى إنطلاقاُ من المتابعة والإهتمام بضرورة تنفيذ المشروعات المتفق عليها بين الجانبين بالمحافظة على أفضل وجه نظراً لكونها وجهه حضارية وثقافية ومصدر دخل للسياحة فى مصر واستعداداً للتجهيز للمنتدى الدولى المقرر إقامته بمحافظة أسوان خلال شهر نوفمبر القادم.