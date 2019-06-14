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شكرا لقرائتكم خبر عن دار الإفتاء: 8 سنن يستحب للمسلم فعلها يوم الجمعة.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية إنفو جراف يوضح السسن التى يستحب للمسلم أن يفلعها فى يوم الجمعة، مثل التبكير إلى المسجد وكثرة الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم.
وذكرت دار الإفتاء المصرية 8 سنن يستحب فعلها يوم الجمعة وهى: "الاغتسال، والتطيب، قراءة سورة الكهف، تحرى ساعة الإجابة، لبس أحسن الثياب، كثرة الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم، التبكير إلى المسجد، التسوك".
سنن يوم الجمعة
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