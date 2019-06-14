شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تجهيز مراكز الكشف المبكر عن سرطان الثدى فى 9 محافظات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس أيسم صلاح مستشار وزارة الصحة لتكنولوجيا المعلومات، أنه جرى البدء فى تجهيز مراكز الكشف المبكر عن سرطان الثدى بـ9 محافظات، تمهيدًا لبدء المبادرة الرئاسية لصحة المرأة أول يوليو .
وأضاف مستشار وزارة الصحة لتكنولوجيا المعلومات، لـ"الخليج 365"، أنه سيجرى تخصيص غرف للكشف المبكر عن سرطان الثدى بالوحدات الصحية المنتشرة بالمحافظات بالمجان .
ويشار إلى أن من 5 إلى 10% فقط من حالات سرطان الثدى تعود إلى أسباب وراثية.
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