شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 6.5 درجة يضرب سواحل تشيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت هيئة المسح الجيولوجى الأمريكية، أن زلزالا بلغت قوته 6.5 على مقياس ريختر ضرب صباح اليوم الجمعة سواحل تشيلى بالقرب من مدينة (كوكيمبو) المطلة على المحيط الهادئ.

وذكرت الهيئة - وفقا لشبكة (يورو نيوز) الأوروبية - أن الزلزال وقع على بعد 82 كيلومترا من غرب (كوكيمبو)، حيث تعد هذه المنطقة عرضة للزلازل، ولم ترد أى تفاصيل حول وقوع خسائر مادية أو بشرية ناجمة عن الزلزال.