"كأس آخر لصلاح".. قصة رحلة وسمكة شغلت العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

نجح النجم المصري محمد صلاح في رحلته الأخيرة إلى الغردقة، أن يجعل البحر الأحمر حديث العالم، وصار الملايين حول العالم يسألون رحلته والغردقة.

ونشر العديد من الشخصيات العامة المحلية والأجنبية صورًا على طريقة صلاح وهو يصطاد السمك من البحر الأحمر، منهم من قلده وهو يصطاد السمك باصطياد سمكة صغيرة ومنهم من اصطاد سمكة كبيرة وآخرون بأشياء أخرى.

وعلق أحد المتابعين لصلاح باسم "جريت" ردا على صلاح: "فقط MoSalah كان بإمكانه صيد السمك الذهبي بأذنين.. صلاح مع كأس آخر.. سمكة كبيرة"! فيما رد caminhass، على MoSalah بنشر صورة وهو يصطاد سمكة وكتب عليها قائلا: "سمك برازيلي"

وقالت إندا ماكنولتي من البرتغال، إن صلاح صياد جيد، يجب أن تأتي وتصطاد معنا في داخل نهر كادونا.

بينما قالت مدونة أخرى: "ليفربول ستار، محمد صلاح يتعامل مع سمكة كبيرة اشتعلت"

وقال آخر من بولندا، مداعبًا MoSalah: "صلاح يمكن أن يصطاد مثل هذا، الله! رؤية كبيرة، كن حذرا من أن تبتلعك.. أوه".

وفي السياق ذاته، تصدر محمد صلاح أغلفة الصحف الإنجليزية بصورته مع السمكة العملاقة التي اصطادها خلال عطلته الصيفية التي يقضيها في الجونة.

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ونشرت صحيفة "دايلي إكسبرس" صورة للفرعون بطول الصفحة الرسمية مع صيده الثمين، وعلقت على الصورة بأن صلاح يستمتع بالعطلة المستحقة التي حصل عليها بعد نهاية الموسم المميز مع ليفربول والذي انتهى بالتتويج بدوري أبطال أوروبا.

ونشرت صحيفة "دايلى ستار" صورتين لـ"مـو" مع الأسماك التي اصطادها وعلقت عليها: "صلاح مع الرقائق مرة أخرى" في إشارة إلى الأكلة الإنجليزية الشهيرة "Fish And Chips".

ونشرت صحيفة "ذا صن" صورة صلاح تحت عنوان: "نجم ليفربول يصطاد سمكة كبيرة في رحلة بعد دوري أبطال أوروبا".

ونشر موقع "آس" الإسباني صورة صلاح معلقًا: "محمد صلاح مع كأس آخر.. سمكة كبيرة!".

نشرت صحيفة "ديلي ميل" الصورة: "نجم ليفربول مع سمكة ضخمة حيث يستمتع بإجازة بعد انتصار دوري أبطال أوروبا".

موقع "whatsnew2day"، نشر تعليقًا مع الصورة: "نجم ليفربول مو صلاح يُظهر مفاجأة رائعة خلال عطلة فاخرة".

وعلى المستوى المحلي، أعلن عمرو زكي، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، التحدي مع محمد صلاح نجم منتخب الفراعنة وليفربول الإنجليزي، في صيد السمك، ونشر صورًا عبر حسابه على موقع "إنستجرام" مع أحد أنواع الأسماك معلقًا: "البحر واحد والسمك أنواع يا عالمي” متابعا: "أنت عارف الباركودا مش هضغط عليك يا صلاح".​