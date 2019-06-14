مصر | "من مصانع الشيبسي لأهالي إمبابة".. ضبط سيارة محملة بطن زيوت طعام وطحينة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "من مصانع الشيبسي لأهالي إمبابة".. ضبط سيارة محملة بطن زيوت طعام وطحينة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تحريات اللواء مصطفي البكري مدير مباحث التموين بقطاع أمن الجيزة، عن قيام حسن ا ع، 29 سنة، تاجر مواد غذائية ومقيم مركز زفتي، بمحافظة الغربية قائد السيارة رقم ع وط مصر باستقلال السيارة قيادته، وقيامة بتجميع كميات من "زيت الطعام" السابق استخدامه في مصانع الشيبسى وغير صالح للاستهلاك الأدمى وتنقيته من الشوائب بإضافة مذيبات كيميائية ضارة بالصحة وتعبئته داخل جراكن بلاستيكية وتوزيعها على أصحاب المطاعم والمحلات مدخلًا الغش والخداع على جمهور المستهلكين محدثًا أضرار جسيمة بصحة المواطنين بقصد تحقيق أرباحًا طائلة غير مشروعة.

وبجمع المعلومات اللازمة والتأكد من صحة المعلومات الواردة، تم القيام بحملة مكونة من ضباط وأفراد الإدارة بالإشتراك مع مفتشى التموين والأغذية، وامكن ضبط المتحرى عنه اثناء سيرة بالسيارة قيادتة بشارع الوحدة وبتفتيش السيارة عثر على 30 جركن معبأين ( زيت طعام ) زنة الواحدة 20 كجم بدون بيانات، 29 كيس معبأ ( طحينة ) زنة الواحد كجم ( بدون بيانات ) وبلغ اجمالى المضبوطات 926 كجم زيت طعام وطحينة مجهولة المصدر وغير صالحة للإستخدام الأدمى كما جاء بتقرير مفتش الأغذية المرافق للحملة.

وبمواجهة المتهم اعترفت بارتكابة الواقعه علي النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة بإخطار اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع امن الجيزة، والعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيقات.