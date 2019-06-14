مصر | "من مصانع الشيبسي لأهالي إمبابة".. ضبط سيارة محملة بطن زيوت طعام وطحينة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "من مصانع الشيبسي لأهالي إمبابة".. ضبط سيارة محملة بطن زيوت طعام وطحينة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وبجمع المعلومات اللازمة والتأكد من صحة المعلومات الواردة، تم القيام بحملة مكونة من ضباط وأفراد الإدارة بالإشتراك مع مفتشى التموين والأغذية، وامكن ضبط المتحرى عنه اثناء سيرة بالسيارة قيادتة بشارع الوحدة وبتفتيش السيارة عثر على 30 جركن معبأين ( زيت طعام ) زنة الواحدة 20 كجم بدون بيانات، 29 كيس معبأ ( طحينة ) زنة الواحد كجم ( بدون بيانات ) وبلغ اجمالى المضبوطات 926 كجم زيت طعام وطحينة مجهولة المصدر وغير صالحة للإستخدام الأدمى كما جاء بتقرير مفتش الأغذية المرافق للحملة.
وبمواجهة المتهم اعترفت بارتكابة الواقعه علي النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة بإخطار اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع امن الجيزة، والعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيقات.