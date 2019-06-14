شكرا لقرائتكم خبر عن أجندة الجمعة.. الأخبار المتوقعة 14 يونيو 2019 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنظم وزارة الشباب والرياضة ممثلة في الإدارة المركزية للتنمية الرياضية وبالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بمحافظة القاهرة مهرجانا للدراجات تحت شعار (رياضتي دراجتي)، كما تنظم الوزارة مهرجان مجموعة «الميجا» للدراجات النارية، بدءا باستاد القاهرة ويليه استاد السلام والدفاع الجوي، حيث سيتم عمل تشكيلات من الدراجات النارية بأعلام الـ 24 دولة المشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم مع تقديم بعض الفقرات الاستعراضية بالدراجات.

يفتتح الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، ومحافظ جنوب سيناء، خالد فودة، تطوير مركز الثقافة الإسلامية لغات بمسجد الصحابة أحد أهم معالم العمارة الإسلامية الحديثة في القرن الحادي والعشرين، بمدينة شرم الشيخ، بمحافظة جنوب سيناء.

تستضيف العاصمة الطاجيكية دوشنبه، على مدى يومين، القمة الخامسة لرؤساء دول مؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا؛ لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك، ودعم الأمن والاستقرار والسلام في القارة الآسيوية ومناقشة المشكلات القائمة والجديدة في آسيا ودعم المبادرات وإيجاد آليات فعالة لحل هذه المشكلات.