شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق حملة «شهر بدور» لمناهضة ختان الإناث والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلقت اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث، برئاسة الدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة، والدكتورة عزة العشماوى، الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة، أمس، حملة توعوية بعنوان «شهر بدور» فى جميع المحافظات وعلى مدار شهر كامل تنتهى 14 يوليو المقبل.

وأوضحت الدكتورة مايا مرسى، أن حملة «شهر بدور» تستهدف إعادة إحياء القضية ونشر وعى أوسع بها بإقامة أنشطة فى جميع المحافظات بالتعاون بين المجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للطفولة والأمومة، ومنظمات المجتمع المدنى. وأكدت الدكتورة عزة العشماوى اهتمام اللجنة برفع وعى الأطفال وأولياء الأمور بمخاطر ختان الإناث من خلال استقبال جميع الاستفسارات وتقديم المشورة اللازمة على خط المشورة والتوعية «16000» على مدار الساعة.

وفى هذا الإطار أطلق فرع المجلس القومى للمرأة فى محافظة المنيا، أمس، بالتعاون مع المجلس القومى للأمومة والطفولة، فعاليات بالتزامن مع اليوم الوطنى للقضاء على ختان الإناث.