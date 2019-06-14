شكرا لقرائتكم خبر عن المؤبد للأمريكى كريج هيكس فى اتهامه بقتل 3 طلاب مسلمين عام 2015 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حكمت محكمة أمريكية بالسجن المؤبد، على قاتل أمريكى، بعد إدانته بقتل 3 طلاب من جيرانه المسلمين فى فبراير 2015.

ووفقا لـ"سكاى نيوز"، اعترف القاتل كريج هيكس، 50 عاما، بجريمته بعد أن حصل على ضمانة تخلى الاتهام عن طلب إعدامه.

كان هيكس قتل فى فبراير 2015 طالب الطب السورى ضياء بركات (23 عاما) وزوجته الأردنية من أصل فلسطينى يسر أبو صالحة (21 عاما)، وشقيقتها رزان (19 عاما) فى مدينة تشابيل هيل الجامعية فى كارولينا الشمالية.

وقال القاتل أمام المحكمة إن الأمر يتعلق بمشكلة بين جيرانـ ويظهر شريط فيديو صوره ضياء بركات قبل مقتله القاتل وهو يرن جرس شقة الزوجين ويلومهما على ركن سيارتهما فى مكان مخصص لسيارته.

لكن أسرة الضحايا اعتبرت أن ذلك لم يكن سوى ذريعة وأن هيكس كان يكره المسلمين، وطلبت من المحكمة اعتبار أن دافع الجريمة هو الكراهية الدينية معتمدة على رسائل للقاتل بهذا المعنى نشرها عبر شبكات التواصل الاجتماعى.

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ورفضت السلطات القضائية اعتماد هذا الدافع باعتباره يشكل ظرف تشديد أمام القانون، لكن قائد شرطة تشابيل هيل اعتذر عن المقاربة التى اعتمدتها أجهزته.

وقال فى بيان: "ما نعرفه الآن جميعا وما كنت وددت لو عرفته قبل أربع سنوات، هو أن مقتل ضياء ويسر ورزان كان أكثر من خصومة حول مكان ركن سيارة".

وأثارت الجريمة عند حدوثها استياء كبيرا فى الولايات المتحدة وندد بها باراك أوباما، كما أدت إلى تظاهرات تنديد فى إيران والأردن والأراضى الفلسطينية.