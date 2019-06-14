شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. انخفاض الليمون بالإسكندرية لـ80 جنيها.. والباعة: الواحدة بـ5 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

شهدت أسواق الإسكندرية ركودًا فى بيع الليمون، حيث بلغ سعره 80 جنيهًا للكيلو، مما سبب عزوف المواطنين عن شرائه فى جميع الأسواق.



وقال محمد يوسف أحد الباعة بسوق المنشية، إن سعر كيلو الليمون وصل إلى 80 جنيهًا مما سبب عزوف عدد كبير عن شرائه، مما اضطرهم إلى بيعه بالوحدة، حيث بلغت سعر الليمونة الواحدة 5 جنيهات.



وأضاف، أن سبب ارتفاع أسعار الليمون هو فصل الحصاد وتأخير الموسم الجديد فى حصاده، مما سبب فى ارتفاع أسعار الليمون القديم.



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بينما قال مصطفى السعيد، أحد الباعة، إن الموسم الجديد متوقع نزوله خلال الأسبوع المقبل ويبدأ سعره فور نزوله بـ30 جنيهًا للكيلو وسوف ينخفض تدريجيًا بعد ذلك.



وأضاف، أن المزارعين هم سبب تأخير نزول الليمون الجديد، وهو يسمى بالليمون الصعيدى أخضر اللون، وهو دائمًا عليه إقبال لدى المواطنين لاستخدامه فى التخليل، وتأخر نزوله حتى الآن سبب خسارة لدى الباعة.

بينما قال محمد حسين، أحد المواطنين، إنهم عزفوا عن شرائه، وتم استبداله بالخل بسبب ارتفاع سعره وفى حالة الطوارئ فقط يقومون بشرائه بالوحدة فقط.

وأضاف، أن هناك أنواعًا من الليمون منخفضة السعر، وهو الليمون "الأضاليا"، وهو كبير الحجم وسعره مناسب لشرائه عن النوع الآخر، حيث يبلغ سعر الكيلو 30 جنيهًا، ومن الممكن استخدامه فى التخليل وتستخدمه المطاعم حاليًا.