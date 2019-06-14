شكرا لقرائتكم خبر عن إيران تتبجح: نحن المسؤلين عن الحفاظ على أمن مضيق هرمز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت إيران، اليوم الجمعة، إنها مسؤولة عن أمن مضيق هرمز وإن اتهامها بشن هجمات على ناقلتى نفط فى خليج عُمان مثير للقلق.

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وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوى: "نحن المسؤولون عن الحفاظ على أمن المضيق وقمنا بإنقاذ طاقم الناقلتين فى أقصر وقت ممكن، اتهامات وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو لإيران تثير القلق".