شكرا لقرائتكم خبر عن إيران تتبجح: نحن المسؤلين عن الحفاظ على أمن مضيق هرمز والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت إيران، اليوم الجمعة، إنها مسؤولة عن أمن مضيق هرمز وإن اتهامها بشن هجمات على ناقلتى نفط فى خليج عُمان مثير للقلق.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوى: "نحن المسؤولون عن الحفاظ على أمن المضيق وقمنا بإنقاذ طاقم الناقلتين فى أقصر وقت ممكن، اتهامات وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو لإيران تثير القلق".
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