شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 45.9 ألف حالة تعدٍ على النيل منذ بدء الحملة فى 2015 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس علاء خالد رئيس قطاع حماية وتطوير نهر النيل، بوزارة الرى، إزالة 45 ألف و985 حالة تعدٍ على النيل من إجمالى 50 ألف و399 مخالفة.



وأوضح "خالد"، فى تقرير له، تحرير 52 ألفًا و238 مخالفة جديدة، منذ يناير 2015 فى الوقت الذى تتواصل فيه الإزالات، حيث يتم شن حملات يومية فى كافة المحافظات المطلة على نهر النيل والتى يصل عددها 16 محافظة.



وأكدت وزارة الرى، أنها لن تتهاون أو تتقاعس حتى يتم القضاء على التعديات وتنظيف النهر منها، وأن الحملة تستهدف جميع التعديات الموجودة على نهر النيل دون النظر إلى الأشخاص المعتديين.



الجدير بالذكر، أن الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل انطلقت فى 5 يناير 2015 وتم توقيع وثيقة حماية نهر النيل من قبل رئيس الجمهورية ورموز الشعب المصرى وعلى رأسهم شيخ الأزهر وبابا الكنيسة وعدد كبير من أطياف الشعب المصرى ومنظمات المجتمع المدنى.