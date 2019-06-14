شكرا لقرائتكم خبر عن "ذا صن": أب يغتصب ابتنه ذات الـ8 أشهر بنيويورك ويقتلها ويلقى جثتها فى بركة ماء (صور) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جريمة نكراء لأب لا يعرف عن الشفقة والرحمة شئ، حيث قام أب يدعى كودى فرانسيسكوفيتش ويبلغ من العمر 25 عامًا، باغتصاب ابنته البالغة من العمر 8 أشهر فى نيويورك.

صورة للرضيعة

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ونشرت صحيفة " ذا صن" تقريرًا عن الجريمة البشعة التى فعلها الأب بابنته الصغيرة، حيث كشفت أن الشرطة تمكنت من العثور على جثة البنت خلف مقبرة سانت باتريك فى بركة مياه عائمة على وجهها.

وأنكر الأب أمام المحكمة قيامة بتلك الجريمة، ويواجه الأب عقوبة السجن مدى الحياة.