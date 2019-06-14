شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء فترة التسجيل للوظائف بالجامعات الأهلية الجديدة.. غدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أن فترة التسجيل لكافة الوظائف بالجامعات الأهلية الأربع الجديدة (جامعة سلمان الدولية- جامعة العلمين الدولية- جامعة المنصورة الجديدة- جامعة الجلالة) ستنتهى رسميا على المواقع الخاصة بتلك الجامعات غدًا السبت.

تتمثل الوظائف المعلنة، فى القيادات الجامعية بالجامعات الأربع وأعضاء هيئة التدريس بمختلف الدرجات العلمية ومعاونى التدريس والمشرفين على المعامل التخصصية وأخصائيين فى تكنولوجيا المعلومات وموظفين لكافة المواقع الإدارية والفنية، إذ أنه يمكن للحاصلين على الدرجات العلمية من جامعات عالمية متميزة فى تخصصات نادرة وحديثة التقدم للوظائف المعلن عنها.

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يتم التقدم وإبداء الاهتمام وتوجيه كافة الترشيحات فى سرية تامة على مواقع الجامعات المعلنة ولا توجد وسيلة أخرى للتقدم وذلك ابتداء من يوم 15 مايو الماضى وحتى غدًا السبت 15 يونيو .



