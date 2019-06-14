لمربى الدواجن.. خطوات اتبعها لاحتواء مخاطر التقلبات الجوية × 6 معلومات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر "الخليج 365 "، عددا من الإجراءات التى اتخذها مركز معلومات تغير المناخ بمركز البحوث الزراعية، لتجنب مخاطر التقلبات الجوية وارتفاع درجات الحرارة وتأثيرها على مزارع الدواجن. -ضرورة رفع الأعلاف من أمام الدواجن طوال فترة النهار من الساعة التاسعة صباحا حتى الخامسة مساء. -رش جدران وأسطح عنابر الدواجن من الخارج فى الصباح. -الحفاظ على تبريد مياه الشرب. Advertisements -وضع مضادات الإجهاد الحرارى وفيتامين C فى الماء. - الاهتمام بأدوية غسيل الكلى والكبد. -الاهتمام بالتهوية والتبريد داخل العنابر خلال فترات النهار، التى تشهد ارتفاعا كبير فى درجات الحرارة مع تقليل سمك أو عمق أرضيات العنابر خلال الصيف. -ضرورة عدم إجهاد الطيور بالعلاج واللقاحات وتأجيل ذلك لفترات لا تعانى فيها الدواجن من الإجهاد الحرارى. -الأفضل تركيب خلايا تبريد على جانبى العنبر خلال فترات الصيف بما يمنح القطيع القدرة على مواجهة ارتفاع درجات الحرارة.

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