شكرا لقرائتكم خبر عن "الحجر الزراعى": ننتظر موافقة البرازيل لفتح أسواقها أمام العنب المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهى وفد من سلطات الحجر الزراعى البرازيلى الذى يزور مصر حاليا جولاته التفقدية بمزارع العنب ومحطات التعبئة، لعمل تقرير مفصل ووضع اشتراطاته استعدادا لفتح أسواق البرازيل أمام العنب المصرى لأول مرة.

قال الدكتور أحمد العطار، رئيس الادارة المركزية للحجر الزراعى، فى تصريحات لـ "الخليج 365 "، إنه بعد انتهاء زيارة وفد سلطات الحجر الزراعى البرازيلى لمزارع ومحطات تعبئة العنب أمس الخميس، نحن فى انتظار شروط الجانب البرزيلى للموافقة لفتح أسواق البرازيل أمام صادرات العنب المصرى، خاصة بعد التعرف على المنظومة الجديد للحجر الزراعى المصرى حول تصدير المنتجات الزراعية .

وأضاف " العطار"، أنه خلال زيارة الوفد البرازيلى كانت هناك اجتماعات تم تقديم شرح تفصيلي لأعضاء الوفد عن دور الحجر الزراعى فى منظومة فحص ومتابعة الصادرات المصرية، وقيام الحجر الزراعى بالالتزام بتنفيذ القرارات والقواعد والآليات الخاصة بمنظومة اعتماد وتكويد المزارع ومحطات ومراكز التعبئة، للتأكد من تطبيقها الممارسات الزراعية الجيدة مع زيادة التركيز على التحاليل المخبرية.