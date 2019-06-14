شكرا لقرائتكم خبر عن فريق التدخل السريع بالغربية ينقذ عجوزا تعانى من الزهايمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرح محمد يوسف، رئيس فريق التدخل السريع بوزارة التضامن أن الفريق المحلى بالغربية تلقى شكوى بوجود مسنة بمدينة طنطا بلا مأوى، تبين أنها تعانى من الزهايمر، وقام على الفور أعضاء الفريق بإيداعها إحدى دور الرعاية الاجتماعية لتتلقى كافة أوجه الرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية.

وكان أحد المواطنين قام بالاتصال تلفونياً بفريق التدخل السريع بالغربية يفيد بوجود سيدة أمام مستشفى الأمريكان بشارع سعيد بطنطا عمرها يتجاوز التسعين عاما، وعلى الفور توجه الفريق إلى الحالة وكانت فى حالة إعياء ولا تعرف أى شئ حتى اسمها و كل ما تتذكره أنه تم سرقة متعلقاتها وتم عمل اللازم لها وتم إلحاقها بدار للمسنين.





وأكد محمد يوسف على تنوع أنواع التدخلات التى تقدم من خلال الفريق إلى المواطنين ويتلقى الفريق البلاغات عن حالات المواطنين والأطفال بلا مأوى على رقم الخط الساخن 16439 و 16528 كذلك على رقم ٠١٠٩٥٣٦٨١١١ أو من خلال ما يتم رصده عبر وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعى.

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وأوضح يوسف أن فريق التدخل السريع الذى تم إنشاؤه عام 2014، مكون من 8 أعضاء من الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين العاملين بالوزارة ولديهم الخبرة والقدرة علي التعامل في مجال مؤسسات الرعاية الاجتماعية وبعد نجاح تجربته علي المستوى المركزى تم تشكيل فرقاً للتدخل السريع بجميع المحافظات تعمل بنفس آلية الفريق المركزى، كما أوضح أن الضبطية القضائية هى إحدى الآليات المستحدثة لرصد الانتهاكات والمخالفات بدور الرعاية الاجتماعية، حيث تم تفعيل الضبطية القضائية الممنوحة لبعض العاملين بوزارة التضامن الاجتماعى والمديريات التابعة وفقاً للقرار الوزاري رقم 65 لسنة 2017 .