شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد خطبة غد بلغة الإشارة للصم والبكم حول شهادة النبى لأصحابه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وأكدت وزارة الأوقاف على جميع الأئمة الالتزام بنص الخطبة أو بجوهرها على أقل تقدير مع الالتزام بضابط الوقت ما بين 15 – 20 دقيقة كحد أقصى ، واثقة في سعة أفقهم العلمي والفكري ، وفهمهم المستنير للدين ، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة من ضبط للخطاب الدعوي ، مع استبعاد أي خطيب لا يلتزم بموضوع الخطبة. لمشاهدة الخطبة بلغة الإشارة اضغط . لسماع الخطبة اضغـــط . للاطلاع على نص الخطبة يرجى الضغط هنا.

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