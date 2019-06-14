شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. المعاهد الأزهرية: لم نرصد أى حالات غش فى امتحان التاريخ للثانوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر، مقر كنترول الثانوية الأزهرية بمدينة نصر، حيث اطمأن على العمل فى المقر، وتأهب العاملين به وانضباطهم والتزامهم بالتعليمات والتوجيهات، مؤكدًا على ضرورة مراعاة الدقة فى جميع مراحل العمل حتى إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية، مشددًا أنه لن يُسمح بوجود الأخطاء فى أعمال الكنترول، مراعاة لمصلحة الطلاب.

وسادت حالة من الهدوء فى امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، اليوم الخميس، خلال اليوم السادس من امتحانات القسم الأدبى، فى مادة التاريخ، دون رصد شكاوى عن خروجها عن المقرر أو عدم مناسبتها للزمن، وسادت أغلب اللجان حالة من الاستقرار والالتزام، ولم ترصد أى مخالفات.

وتستمر امتحانات الثانوية الأزهرية حتى يوم 29 يونيو المقبل، ويشارك فيها 154954 ألف طالب وطالبة من الثانوية الأزهرية بقسميها العلمى والأدبى، من بينهم 103067 طالب فى القسم الأدبى، و 51887 طالب فى القسم العلمى، بالإضافة إلى 155 طالبا بمعهد العلوم الإسلامية.