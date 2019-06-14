شكرا لقرائتكم خبر عن زوجة تطلب الخلع بعد 50 سنة زواج: "دفع أولادى للتخلى عنى واتهامى بالجنون" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقامت زوجة دعوى خلع، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، وادعت فيها تعرضها للخيانة وحرمانها من حقوقها الشرعية، ورفض زوجها الإنفاق عليها، وطردها من منزل الزوجية، لتؤكد: "حرض أولادى على التخلى عنى وعقوقى واتهامى بالجنون".



وتتابع الزوجة "خديجة.ص.و"، أثناء جلسات تسوية المنازعات الأسرية: "عمرى ضاع هباء مع زوجى، بعد أن قرر الزواج من أخرى، وطردى للشارع، لينسى زوجى السنوات التى رفض فيها أن أرهقه بمشاكل أبنائه وهموم المنزل وقلة المصاريف، جعلت نفسى مسئولة عن توفير المال لكى لا أحمله فوق طاقته".



وتضيف: "لم أشتكِ يوما، ولكن بعد أن زوج زوجى أبنائه وخرج للمعاش أصبح يقضى أوقاته بعيدًا عنى نسينى مثل أولادى، فلا أراهم إلا فى الإجازات، وأصبحت أحدث نفسى حتى لا أنسى الكلام".



وتكمل: "حرض أبنائى على كراهيتى، وخطب أمراة تبلغ من العمر 40 عاما، وباعنى وتركنى فى الشارع دون نفقات، أمد يدى لأوفر ثمن أدويتى".