شكرا لقرائتكم خبر عن لطلاب الثانوية.. 6 إجراءات للراغبين فى الالتحاق بمدينة زويل.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد إعلان جامعة العلوم والتكنولوجيا بمدينة زويل، فتح باب التقدم لقبول دفعة جديدة من خريجى الثانوية العامة أو ما يعادلها للعام 2019/ 2020، يرصد ”الخليج 365”، معايير القبول بمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا فى النقاط التالية:
1- أن يكون المتقدم حاصلاً على حد أدنى 90% فى الثانوية العامة أو ما يعادلها.
2- على الطالب المتقدم للمدينة اجتياز اختبارات القبول فى الفيزياء والكيمياء والأحياء والرياضيات.
3- على الطالب المتقدم للمدينة اجتياز المقابلة الشخصية ثم اختبار اللغة الإنجليزية الخاص بتحديد المستوى.
4- المقر الرئيسى للمدينة فى حدائق أكتوبر يستقبل الطلاب الراغبين فى الالتحاق بالجامعة.
5- باب التقديم مفتوح بداية من 15 يونيو الجارى وحتى 31 يوليو المقبل.
6- تشمل الجامعة تخصصات علوم وهندسة النانو، العلوم الطبية الحيوية، هندسة الطاقة، هندسة البيئة وهندسة الفضاء والاتصالات وفيزياء الأرض والكون.
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