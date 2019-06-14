شكرا لقرائتكم خبر عن 4363 طالبًا من مختلف الجنسيات يتقدمون بطلبات للدراسة فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الدكتورة رشا كمال، مدير الإدارة المركزية للطلاب الوافدين بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أنه تقدم حتى الآن على الموقع الخاص بالطلاب الوافدين 4363 طالبًا من مختلف الجنسيات، مشيرة إلى أن الوزارة أطلقت مبادرة "ادرس فى مصر"؛ لجذب الطلاب الوافدين للجامعات المصرية.



وتوقعت "كمال"، لـ"الخليج 365"، زيادة هذا العدد مع ظهور نتيجة الشهادة الثانوية فى الدول الأخرى، معلنة أن 2418 طالبًا حصلوا بالفعل على مقاعد بالجامعات المصرية للعام الجامعى 2019\2020، وجار فحص مستندات 125 طالبًا من المتقدمين، وانتهاء 1301 طالب من إدخال بياناتهم.