شكرا لقرائتكم خبر عن تحريك سعر تذكرة مترو الخط الثالث مع فتح المحطات الجديدة بدءًا من السبت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ عملية تحريك سعر تذكرة مترو أنفاق للخط الثالث "العتبة - نادى الشمس"، عقب فتح المحطات الجديدة أمام الركاب اعتبارًا من يوم السبت المقبل 15 يونيه، منذ بداية التشغيل وهى محطات "هارون - ألف مسكن - نادى الشمس".

وأضافت وزارة النقل ممثلة فى الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، فى بيان صحفى، منذ قليل، أن الخط الثالث بالكامل مصمم على الطراز الأوروبى وكافة محطاته وقطاراته مكيفة الهواء وخالية من التلوث ويتوافر بها سلالم متحركة ومصاعد كهربائية لكبار السن وشاشات عرض الكترونية لمواعيد قدوم القطارات وان خدمة المترو تتميز بالسرعة (المسافة من محطة العتبة الى محطة الاهرام تستغرق الرحلة 17 دقيقة وحتى محطة نادى الشمس ستستغرق الرحلة 25 ق) حيث سيتضاعف هذا الوقت فى حالة ركوب وسيلة نقل أخرى سطحية فى الاوقات العادية كما أنه بمقارنة تعريفة المترو بوسائل النقل الاخرى لنفس المسافة بين محطتى العتبة / نادى الشمس ستظل تذكرة مترو الانفاق هى الأرخص .

كما أن المحطات الجديدة تتميز بانه يوجد بكل محطة منها عدد (٢) مصعد كهربائى واحد من مستوى الشارع حتى صالة صرف التذاكر والأخر من صالة صرف التذاكر حتى مستوى الرصيف وأيضاً سلالم متحركة من مستوى الشارع إلى مستوى الرصيف لأول مرة أيضاً وذلك تيسيرا وتسهيلا على كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة من مرتادى مترو الأنفاق، أيضا تواجد ماكينات TVM واحدة بكل محطة تعمل على إستخراج التذكرة بفئاتها المختلفة وأيضاً إخراج باقى المبلغ بحيث تقوم بتخفيف الضغط على منافذ صرف التذاكر وهناك أيضاً ماكينات داخل منافذ صرف التذاكر بكل محطه مخصصة لعمل الإشتراكات، وكذلك عدد ( 16 ) جهاز XRAY وبوابة للكشف عن المعادن والمفرقعات منتشرة على جميع المداخل بالمحطات الثلاثه، بالاضافة الى شاشات تبين لمشترى التذكره عدد المحطات وثمن التذكره، وشاشات متواجده على رصيف كل محطة توضح الوقت المتبقى لقدوم القطار.

وأضافت الوزارة فى بيان لها أن التعريفة الجديدة لمستخدمى الخط الثالث تنقسم لثلاث مناطق، المنطقة الأولى بعدد 9 محطات بخمسة جنيهات و المنطقة الثانية بعدد 16 محطة بسبعة جنيهات وما يزيد عن ذلك سعر التذكرة عشرة جنيهات واستمرار ثبات سعر تذكرة ذوى الاحتياجات الخاصة ب50 قرشا لكافة المناطق، وأن هذه الأسعار تنطبق لمستخدمى الخط الثالث وعدم المساس بأسعار تذاكر الخط الأول من حلوان الى المرج الجديدة ومستخدمى الخط الثانى من محطة شبرا الخيمة حتى محطة المنيب.

وأنه مراعاة للبعد الاجتماعى تم عدم المساس بأسعار اشتراكات الطلبة وذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن (بحيث أن اشتراك الطلبة لعدد 25 محطة بمبلغ 33 جنيها وعدد 35 محطة بمبلغ 41 جنيها بنسبة تخفيض تصل 97%، وأسعار اشتراكات ذوى الاحتياجات الخاصة لعدد 25 محطة بمبلغ 22 جنيها، وعدد 35 محطة بمبلغ 27 جنيها بنسبة تخفيض تصل 98 %، وأسعار اشتراكات كبار السن بعدد 35 محطة بمبلغ 135 جنيه بنسبة تخفيض تصل 90 %، ) على أن تكون بعدد 180 رحلة خلال الثلاث أشهر أيهما أقرب .

وتناشد وزارة النقل مستخدمى المترو بصفة مستمرة بعمل اشتراكات مخفضة ومدعمة لمستخدمى الخط الأول والثانى لم يتم المساس بها، اما أصحاب اشتراكات ومستخدمى الخط الثالث تصبح كالتالى

*اشتراك الجمهور للخط الثالث لمدة شهر أو 60 رحلة أيهما اقرب

16 محطة لعدد 60 رحلة يكون سعر الاشتراك مخفض بنسبة 45% على أن يصبح سعر الاشتراك 230 جنيه بدلاً من 420 جنيه وتبلغ سعر الرحلة بهذا النوع من الاشتراك 383 قرش بدلا من 7 جنيه

25 محطة يكون سعر الاشتراك مخفض بنسبة 55% على ان يصبح سعر الاشتراك 270 جنيه بدلاً من 600 جنيه . وتبلغ سعر الرحلة بهذا النوع من الاشتراك 450 قرش بدلا من 10 جنيه

• أكثر من 25 محطة لعدد 60 رحلة يكون سعر الاشتراك مخفض بنسبة 40% على ان يصبح سعر الاشتراك 360 جنيه بدلاً من 600 جنيه . وتبلغ سعر الرحلة بهذا النوع من الاشتراك 600 قرش بدلا من 10 جنيه

*اشتراك الجمهور للخط الثالث لمدة ثلاث أشهر أو 180 رحلة أيهما اقرب

16 محطة يكون سعر الاشتراك مخفض بنسبة 50% على ان يصبح سعر الاشتراك 630 جنيه بدلاً من 1260 جنيه وتبلغ سعر الرحلة بهذا النوع من الاشتراك 350 قرش بدلا من 7 جنيه

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25 محطة يكون سعر الاشتراك مخفض بنسبة 58% على ان يصبح سعر الأشتراك 760 جنيه بدلاً من 1800 جنيه وتبلغ سعر الرحلة بهذا النوع من الاشتراك 422 قرش بدلا من 10 جنيه

أكثر من 25 محطة يكون سعر الاشتراك مخفض بنسبة 45% على ان يصبح سعر الأشتراك 1000 جنيه بدلاً من 1800 جنيه وتبلغ سعر الرحلة بهذا النوع من الاشتراك 556 قرش بدلا من 10 جنيه

مع وجود اشتراكات سنوية يتم الاستعلام عنها من خلال مكاتب الاشتراكات بالمحطات .

جدير بالذكر أن مترو الأنفاق من أرخص وسائل المواصلات فى مصر، كما أنه يخدم نحو 3 ملايين راكب يوميا بالخطوط الثلاثة للمترو، وأن الخط الثالث عقب افتتاح المحطات الجديدة سينقل نحو 500 ألف راكب يوميًا وأن تكلفة الثلاثة محطات التى سيتم فتحها أمام الركاى يوم السبت القادم تقدر بحوالى 6 مليار جنيه ممولة من الخزانة العامة للدولة.