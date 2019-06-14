شكرا لقرائتكم خبر عن الوصايا الأمنية الخمسة للجماهير المصرية قبل أمم أفريقيا.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب اللواء دكتور علاء الدين عبد المجيد الخبير الأمنى، الجماهير المصرية فى كأس الأمم الأفريقية بالخروج بمظهر حضارى يليق باسم وسمعة مصر. وشدد الخبير الأمنى فى تصريحات لليوم السابع على أهمية اتباع عددا من النصائح، أبرزها:

1- الالتزام بالتعليمات الأمنية لدى دخول الملاعب. Advertisements 2 - الخضوع للتفتيش . 3- عدم حمل شماريخ أو ألعاب نارية. 4 -عدم توجيه هتافات مسيئة. 5 -الدخول من الأبواب المخصصة للمشجعين وعدم التزاحم أثناء الدخول والخروج للحفاظ على أنفسهم.

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