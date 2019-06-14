شكرا لقرائتكم خبر عن مد ​التقديم لمساكن الأوقاف فى العاشر من رمضان والسادات للمرة الثالثة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت وزارة الأوقاف، مد فترة التقديم لإسكان العاشر من رمضان والسادات للمرة الثالثة حتى نهاية شهر يونيو الجارى بمساحات من 52 مترا مربعا وحتى 79 مترا مربعا.



وتتلقى الأوقاف، طلبات التقديم بمقر هيئة الأوقاف المصرية بالدقى لمن يستوفون شروط التقديم بنظام التمويل العقارى على شروط وزارة الإسكان، وبالتعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى وإحدى شركات التمويل العقارى.



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وتقبل الأوقاف، طلبات الحجز من المتقدمين من جميع أنحاء الجمهورية بشرط ألا يكون قد حصل المتقدم وزوجته على وحدة سكنية بالمدن الجديدة هما وأبنائهما القصر، سواء تنازل عنها أو آلت للأسرة بالتنازل.



وتضم شروط التقديم أن يتراوح سن المتقدم من 21 إلى 50 سنة وألا يكون مالكًا لوحدة سكنية وفى حالة الإرث يكون نصيب المتقدم أقل من وحدة سكنية كاملة.