شكرا لقرائتكم خبر عن شهر العسل قارب على الانتهاء.. قطر تسحب استثمارات من تركيا بقيمة 4.6 مليار ليرة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلطت صحيفة زمان التابعة للمعارضة التركية، الضوء على قيام عدد من المستثمرين القطريين بسحب استثمارات بقيمة 4.6 مليار ليرة تركية مع النصف الأول من العام الحالى.
قالت زمان فى تقرير لها، أنه رغم أن أمير قطر تميم بن حمد، أعلن منذ أشهر قليلة استثمار بلاده 15 مليار دولار فى تركيا لدعم الاقتصاد، وهنا يبدو أن شهر العسل بين تركيا وقطر قارب على الانتهاء.
ولفت التقرير، إلى أن العلاقة بين قطر وتركيا كانت قد توطدت بين الطرفين عقب قرار المقاطعة العربية فى 2017، حيث أرسلت أنقرة قوات عسكرية إلى الدوحة، وضخت الأخيرة استثمارات فى الاقتصاد التركى فيما بدا وكأنها مقايضة بين الدولتين.
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