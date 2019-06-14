شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة طرح كميات الأرز بمنافذ المجمعات بالوجه القبلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الشركة المصرية لتجارة الجملة إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية زيادة طرح كميات الأرز الأبيض بمنافذ وفروع الشركة بمحافظات الوجه القبلى وطرح الكيلو المعبأ بسعر 9 جنيه بجانب توفير الشركة العامة لتجارة الجملة السلع والمنتجات بمحافظات الوجه البحرى . وقال الدكتور محمد عاطف رئيس الشركة المصرية لتجارة الجملة إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين فى تصريحات لـ" الخليج 365 " انه يتم رطح السلع والمنتجات الغذائية بشكل مستمر وبأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى ، وأن الشركة القابضة للصناعات الغذائية برئاسة اللواء أحمد حسنين تقوم بتوفير السلع للمجمعات الاستهلاكية والشركات التابعة أول بأول .

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