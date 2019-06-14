شكرا لقرائتكم خبر عن دار الإفتاء : العمل فى البنوك جائز شرعًا ولا حرمة فيه .. (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بثت دار الإفتاء المصرية، مقطع فيديو عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" ، أجابت فيه على سؤال ورد إليها وهو :"حكم العمل فى البنوك".

وقال الشيخ محمود شلبى، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، من خلال مقطع الفيديو، إن العمل فى البنوك جائز شرعا ولا حرمة فيه.

جدير بالذكر، كانت قد بثت دار الإفتاء المصرية، مقطع فيديو، الثلاثاء الماضى، أجابت فيه على سؤال حكم شراء سيارة بالتقسيط من البنك، حيث أكد الشيخ أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية بدار الإفتاء المصرية، إن هذه المعاملة جائزة ولا حرج فيها، لأن البنك يشترى السيارة ويدخل السيارة فى ملكيته ولو حكما ولو للحظة ثم ينقل هذه السيارة للمشترى.