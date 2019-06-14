"شهر بدور" .. أحدث حملة لمواجهة ختان الإناث .. اعرف خطة الحملة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تزامنا مع اليوم الوطنى للقضاء على ختان الإناث والذى يوافق 14 يونيو من كل عام، بدأت اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة كل من الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة والدكتورة عزة العشماوى الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة، أولى أنشطتها بحملة توعوية تحمل عنوان "شهر بدور" بجميع محافظات الجمهورية لمكافحة ومواجهة الظاهرة بكل المحافظات. وينشر ”الخليج 365” كافة التفاصيل الخاصة باللجنة و الحملة وأنشطتها فى نقاط مبسطة كما يلى: 1- حملة "شهر بدور" هى حملة اولى أنشطة اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث لمكافحة الظاهرة. 2- الحملة تبدأ من اليوم الخميس وحتى 14 يوليو المقبل بكل محافظات الجمهورية. 3- اختيار "شهر بدور" لاسم الحملة فى إشارة إلى الفتاة بدور ضحية الختان. 4- الحملة تستهدف إعادة إحياء القضية ونشر الوعى بها على أوسع نطاق. 5- تنفذ الحملة من خلال إقامة مجموعة من الأنشطة بجميع محافظات الجمهورية. 6- الحملة ينفذها المجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للطفولة والأمومة وجميع المؤسسات الحكومية المعنية والمجتمع المدنى. Advertisements 7- اللجنة ستعمل على رفع وعى الأطفال وأولياء الأمور بمخاطر ختان الاناث. 8- اللجنة ستستقبل جميع الاستفسارات وتقديم المشورة اللازمة على خط المشورة والتوعية 16000 على مدار الساعة. 9- تتضمن أنشطة الحملة تنظيم قوافل توعوية بجميع المحافظات. 10- تتضمن الحملة إقامة حوارات ومسابقات مع الجمهور لضمان وصول المعلومات الصحيحة حول ختان الإناث. 11- تنظم ندوة بكل محافظة على مدار الشهر بالتعاون مع الجهات التنفيذيه والمؤسسات التعليمية للتوعية بالجريمة. 12- تنظيم تدريب متخصص بفروع المجلس القومى للمرأة بالمحافظات لتجهيز فريق عمل يقوم بحملات طرق الأبواب . 13- إطلاق مجموعة تنويهات إذاعية على المحطات الاذاعية تتضمن رسائل توعية بأضرار ختان الإناث والعقوبات التى فرضها القانون لمرتكبى هذه الجريمة.

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