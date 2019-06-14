شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين التربية والتعليم والاتصالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء ، إتفاقية تعاون بين وزارات التربية والتعليم والإتصالات وقطاع الأعمال العام بشأن تحويل المبانى ذات القيمة الثقافية إلى مراكز لتنمية الإبداع وريادة أعمال الشباب.

وكان رئيس الوزراء قد ترأس إجتماع الحكومة الأسبوعى اليوم الخميس وتقدم بالتهنئة لأعضاء الحكومة بمناسبة مرور عام على تشكيل الحكومة برئاسته، حيث تم حلف اليمين أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية يوم 14/6/2018، وبهذه المناسبة وجه الدكتور مصطفى مدبولى الشكر لجميع الوزراء على ما يبذلونه من جهد كبير فى خدمة الوطن والمواطنين، مطالباً بمضاعفة هذا الجهد خلال الفترة القادمة بما يلبى متطلبات وطموحات المواطنين ورفع مستوى الخدمات المقدمة لهم فى مختلف القطاعات.

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